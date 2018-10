Villers-la-Ville 2018:Emmanuel Burton garde le mayorat et la majorité absolue

En rassemblant les quatre listes d'opposition (Ecolo, PS, URC et Ideal ooo) sur la seule liste Ensemble pour Villers, Etienne Struyf n'aura pas réussi son pari. Certes, il récupère un siège à la majorité MR mais, à 8 sièges contre 13, il ne parvient pas à la renverser. Le bourgmestre Emmanuel Burton conforte son score personnel: il obtient 2348 voix de préférence, soit 400 de plus qu'en 2012. Une liste du Parti Populaire se présentait également à Villers-la-Ville: elle n'a séduit que 173 électeurs et n'obtient aucun siège.