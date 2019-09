Ville de Bruxelles: une prime pour faire stériliser son chien

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert à la mise en place d'une prime pour la stérilisation des chiens (100 euros pour les mâles; 150 pour les femelles).La décision prise vise à réduire l'agressivité de certains chiens et à lutter plus efficacement contre l'abandon des animaux.

Faut-il faire stériliser son chien?

Contrairement aux chats, la stérilisation des chiens n'est pas obligatoire à Bruxelles. Faut-il donc faire stériliser son chien? Chez les vétérinaires, la pratique ne fait pas consensus.

"On conseille systématiquement la stérilisation pour les femelles, mais pas pour les mâles", explique John Smets, vétérinaire bruxellois. "La castration peut être utile pour un chien mâle qui a un comportement lié à des hormones sexuels, comme l'hypersexualité ou l'agressivité." Néanmoins, prévient-il, "si vous avez un chien de nature nerveuse ou s'il est agressif pour d'autres raisons, la castration ne va pas résoudre le problème."

De son côté, le vétérinaire comportementaliste Joel Dehasse va encore plus loin. Selon lui, "la castration - chez les chiens mâles et femelles - aggrave globalement leurs problèmes de comportement tels que l'agressivité, la peur et la malpropreté. Les hormones sexuels jouent un rôle au niveau des neurones et la castration entraîne une rupture d'équilibre."

De son côté, l'échevine Zoubida Jellab - à l'initiative de cette décision - assure avoir pris conseil auprès de divers vétérinaire et admet qu'il y a "du pour et du contre". Elle assure que l'objectif de la Ville n'est "pas d'inciter à la stérilisation, mais de soutenir les personnes qui ont déjà fait ce choix. En cas de grossesses répétées chez une chienne, les propriétaires se retrouvent souvent à abandonner les chiots dans les refuges."

Notons par ailleurs que la prime à la stérilisation des chats a été augmentée et passe de 25 à 50 euros pour les mâles, et de 50 à 75 euros pour les femelles.