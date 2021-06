Ville de Bruxelles : le port du masque maintenu uniquement sur la rue Neuve et les marchés

Le masque pourra tomber à partir de ce mercredi 9 juin en Région bruxelloise, comme l'ont confirmé lundi les autorités locales. Reste que celui-ci devra encore être porté dans certains quartier. Dans le centre-ville, ce sera le cas sur la rue Neuve, la rue commerçante la plus fréquentée du pays et sur les marchés organisé par la Ville et les services de l'échevin du Commerce Fabian Maingain (DéFI).

Quels sont ces marchés?

L e marché Anneessens, le mardi matin

Le marché aux puces du Jeu de Balle, chaque jour du lundi au dimanche

Le marché bio de la place Sainte-Catherine, chaque mercredi

Le marché de la chaussée d’Anvers le mercredi matin

Le marché d’art et d’artisanat, place Agora, du vendredi au dimanche

Le marché de Wand, chaque vendredi après-midi

Le marché des Antiquités du Sablon, le samedi et le dimanche

Le marché Objectif Zéro Déchet de la place Sainte-Catherine), le samedi

Le marché Peter Benoît à Neder-over-Heembeek, le vendredi

Le marché Bockstael à Laeken, le samedi matin

Le marché Square Marguerite, le mercredi après-midi.

Dans un communiqué, la Ville de Bruxelles en appelle à la responsabilité individuelle. "Nous invitons toutes les personnes à toujours avoir un masque avec soi”, indique le bourgmestre Philippe Close (PS).