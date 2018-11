Vidée pour 2021, la caserne de Herve intéresse l'Aide à Domicile en Milieu rural

Les pompiers de Herve et de Battice seront réunis à l'horizon 2021 dans un seul et même site. Du coup, leurs casernes actuelles devront être réaffectées ; et l'Aide à Domicile en Milieu rural a déjà fait savoir qu'elle était intéressée par la caserne de Herve. L'association est actuellement implantée à l'hôtel de ville et doit régulièrement louer des salles à l'extérieur. Pour elle, la caserne hervienne pourrait facilement être aménagée pour répondre à ses besoins.

Du côté de la Ville, la porte n'est pas fermée. Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre Marc Drouguet a laissé entendre qu'une vente conditionnelle du bâtiment était envisageable. Reste à en déterminer les conditions, d'autant que l'ADMR ne serait pas le seul candidat pour ce bâtiment.