Victoire du PS à Saint-Ghislain suivi par Osons!

Les résultats du scrutin marquent la fin du duel entre Daniel Olivier (PS) et Pascal Baurain (Osons!). Qui sort gagnant ? La liste socialiste s'affaiblit mais reste largement devant avec 48.77% des voix et 14 sièges contre 37.19% des voix et 11 sièges pour Osons!. Néanmoins, au jeu des voix de préférences, c'est Pascal Baurain qui l'emporte avec plus de 1800 voix. Il ne sera pourtant pas bourgmestre car les rouges ont une fois de plus la majorité absolue.

MR & Citoyens remportent les deux sièges restants. Le PP n'en obtient aucun.