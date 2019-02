Victimes du réchauffement climatique, trois renards polaires s'installent aux Grottes de Han

Bien adaptés à nos latitudes

Bien qu'originaires des zones septentrionales, le renard polaire tolère assez facilement le climat belge, plus chaud que sa zone d'origine: "Dans le Nord aussi, il peut y avoir des alternances de période plus chaudes ou plus froides auxquelles certains animaux ont plus de mal à s'adapter, précise Anthony Kolher. Ce n'est pas le cas du renard polaire qui supporte bien les épisodes plus pluvieux par exemple. Il n'y a vraiment aucune contre-indication dans le cas de cette espèce et en plus, ils sont tous les trois nés à Lille donc même à ce niveau, il n'y a pas d'adaptation nécessaire vu la similitude des climats".