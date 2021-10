"Victime, on te croit, agresseur, on te voit": une manifestation contre les violences sexuelles est en cours à Ixelles

Quelques centaines de personnes sont réunies à Ixelles ce jeudi soir pour manifester contre les violences sexuelles. Le moment choisi est emblématique : le conseil communal se réunit ce jeudi dès 19 heures.

Selon nos équipes sur place, il y aurait entre les 200 et les 300 manifestants. Leur cri, "Victime, on te croit, agresseur, on te voit", résonne dans la rue. La date n'a pas été choisie au hasard: le conseil communal doit se réunir ce soir et des interpellations de l'opposition PTB, MR, cdH sont prévues. Ces élus demandent au bourgmestre d'Ixelles, l'Ecolo Christos Doulkeridis, des chiffes précis et détaillés sur les plaintes déposées.

Des chiffres que le bourgmestre n'aurait pas, selon nos informations. Même discrétion du côté du parquet, qui avait déclaré mener l'enquête "de manière approfondie et minutieuse" ce mercredi.