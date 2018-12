Victime d'attouchements dans le métro bruxellois, elle filme son agresseur: "Je me suis sentie hyper seule"

Dans le métro bruxellois, un homme se plonge la tête dans son manteau et une voix commente: "Ce monsieur est en train de me toucher". Publiée sur Facebook (voir ci-dessous), cette vidéo a atteint 100 000 vues en quelques heures. Victime d'attouchements sexuels dans une rame de métro de la ligne, Isabel Morales a filmé la scène via son téléphone.

J'ai senti quelque chose de bizarre sur mon entrejambe

Contactée par la RTBF, la jeune femme de 31 ans raconte: "Il était 16h30 de l'après-midi et soudainement j'ai senti quelque chose de bizarre sur mon entrejambe et je me suis rendue compte que l'homme assis à côté de moi avait mis sa main sur mon vagin".

"J'ai eu une demi seconde d'incompréhension", continue-t-elle, "et puis j'ai réalisé. Je lui ai mis un coup de coude et le monsieur s'est levé et il est parti dans le fond de la rame. J'ai été le voir et je l'ai confronté à la situation. Je l'ai retenu pendant six arrêts et la vidéo que j'ai postée sur Facebook, c'est la dernière demi-minute de la confrontation"

"Je ne sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais filmer", ajoute Isabel Morales, "Il fallait que j'aie son visage. Je n'ai pas réussi parce qu'il s'est caché, mais je voulais absolument avoir une preuve - même pour moi - de ce qui venait de m'arriver parce que je trouvais ça absurde, hallucinant."

Un silence autour de moi

Elle déplore le manque de réaction des personnes autour d'elle dans la rame de métro. "Le métro était assez rempli, vu qu'il était 16h mais je me suis sentie hyper seule", explique-t-elle. "J'avais l'impression de crier et d'avoir un silence autour de moi. Il y avait des regards un peu abasourdis, mais pas hyper choqués. Je n'ai pas vu un regard de soutien, j'ai presque eu l'impression qu'on était au spectacle (...) et je pense aux gamines de 13-14 ans qui n'osent pas se défendre".