Vhello, le nouveau réseau points-nœuds en cœur de Hainaut

Depuis ce 20 juillet, un nouveau réseau de points-nœuds touristique fait son apparition dans le paysage hennuyer. Baptisé Vhello, ce réseau cyclable propose plus de 880 km de tronçons balisés à travers 24 communes.

"Le réseau points-nœuds est un maillage coordonné et structuré de voies qui se croisent à des " points-nœuds " identifiés par des balises numérotées", explique les responsables du projet. "À chaque carrefour, la balise indique les directions possibles vers les numéros suivants, les tronçons faisant en moyenne 5 à 8 km de longueur. Ce réseau permettra aux cyclistes itinérants de découvrir et parcourir le territoire Cœur du Hainaut grâce à de nombreux itinéraires faciles qui relieront les points d’intérêt touristiques majeurs du territoire."

Ce nouveau réseau traverse 24 communes que sont : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies.

"La mise en place d’un réseau points-nœuds répond à des normes strictes pour le choix des tronçons, dont de la densité du trafic, la longueur, le revêtement de la voirie, l’environnement et la sécurité des usagers. Vhello veut promouvoir le tourisme, la santé, l’amélioration du bien-être et du cadre de vie des citoyens et le remaillage du territoire favorisant le transfert modal et les connexions vers l’extérieur."

Vhello propose d’organiser son propre itinéraire sur son site web : www.vhello.be