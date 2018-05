Vétustes, 66 pylônes électriques vont être démantelés entre Ciply et Pâturages

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, a entamé depuis plusieurs mois les travaux qui visent au démontage complet de la liaison aérienne qui relie les postes électriques de Ciply et de Pâturages, une ligne qui date... de 1932.

Les travaux prennent un tournant décisif en ce mois de mai avec l'installation de portiques en bois placés de part et d’autre des routes, des portiques qui vont être installés pour soutenir les conducteurs électriques lors du démontage. Cette phase prépare la suivante, programmée pour la mi-juin: l'enlèvement complet des câbles, une opération prévue jusqu'à la fin juillet, et le démantèlement des pylônes et des fondations.

Une brochure informera les riverains concernés

Le gestionnaire du réseau s'engage à tenir les communes informées des étapes du chantier et de son avancement. Une brochure sera également distribuée dès le mois de juin aux riverains concernés par le démontage des pylônes: ils seront tenus au courant de la nature du chantier, des moyens employés ainsi que du calendrier prévu.

La sécurité d'approvisionnement en électricité est, selon Elia, assurée par sa collaboration avec Ores. Pour Elia, la décision d'une nouvelle liaison souterraine électrique entre Ciply et Pâturages est nécessaire, et ce autant pour des raisons de sécurité que pour le développement économique de la région.

On n'en sait pas plus sur le sujet à ce stade: une équipe analyse les différentes possibilités, celles-ci devront ensuite être débattues entre les différentes parties.