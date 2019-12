Vétérans américains de la Bataille des Ardennes: "Comment pourrait-on oublier?"

Ils sont 36 vétérans américains à faire le déplacement à Bastogne pour ce week-end de commémorations. Ces survivants d’un des épisodes les plus tragiques de la seconde guerre mondiale seront mis à l’honneur. Ils sont déjà arrivés sur place. Et on peut les reconnaître à leur casquette, brodée de l’emblème de leur division d’infanterie.

Mon pire souvenir ? Voir des enfants manger dans des gamelles sales

Joe Landry, 95 ans, originaire du Massachusetts, est l’un d’eux. Il était caporal et conducteur de camions dans l’artillerie. "Je montais les hommes au combat, mais je redescendais aussi les corps des victimes, se souvient-il. Tout était triste. On voyait des enfants manger dans des gamelles sales. C’est ça mon pire souvenir". Des souvenirs qui l’ont marqué à vie. "Je ne me souviens plus très bien de ce que j’ai fait hier. Mais je peux me rappeler de tout ça. Certaines personnes me demandent si j’oublie à propos de la guerre. Comment pouvez-vous oublier ?"

Venu de Caroline du Nord, Clayton Christensen, avait vingt ans en décembre 1944. Il est aussi présent à Bastogne ce week-end. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il revient en Belgique. "J’ai eu l’occasion d’aller en différents endroits, notamment à La Gleize. Beaucoup de gens m’ont honoré. Je suis toujours heureux de parler de ce que j’ai pu faire ici et en Allemagne. Mais je ne me sens pas comme un héros. Je n’ai pas fait plus que les autres. Des millions d’autres l’ont fait".

Des vétérans à l’honneur tout le week-end

"Les vétérans savent combien notre gratitude est immense, qu’elle est désormais ancrée dans une histoire commune", écrit le bourgmestre de Bastogne, Benoit Lutgen, dans le programme des commémorations. Une place d’honneur leur sera d’ailleurs faite tout ce week-end. Plusieurs rencontres sont ainsi prévues avec les visiteurs du Bastogne War Museum vendredi, samedi et dimanche. Ils défileront samedi après-midi et une cérémonie en leur honneur est prévue dimanche à 11h, au 101e Airborne Museum. Le film de Steven Spielberg, "Band of Brothers", sera par ailleurs projeté à plusieurs reprises. Un film qui raconte leur histoire.