Verviers: un ado agressé physiquement et sexuellement par des camarades d'école durant les classes vertes?

La victime présumée, un adolescent de 15 ans, est étudiant à l'Institut Don Bosco de Verviers. C'est lors d'une classe verte à Nivezé, près de Spa, au mois de décembre, que ce jeune garçon aurait vécu un véritable calvaire, selon des informations dévoilées par Sudpresse.

Selon le témoignage de la mère de l'adolescent qui s'est exprimée dans les éditions de Sudpresse, un jeu a dégénéré dans une des chambres occupées par ces jeunes et son fils s'est retrouvé aux prises avec une dizaine de camarades d'école.

Certains l'ont alors frappé, avant de l'agresser sexuellement. Toujours selon le témoignage de sa mère, les professeurs présents sur place n'auraient pas réagi. Elle estime que "l'école a voulu étouffer l'affaire". Elle a en tout cas porté plainte quelques jours plus tard, pour coups et agression sexuelle.

Le parquet de Verviers prend l'affaire très au sérieux

Une enquête est en cours. Le jeune garçon a d'ores et déjà été entendu. Lors de son audition filmée et enregistrée - une pratique habituelle lors d'auditions de mineurs - il a confirmé avoir été victime d'agression physique et sexuelle.

Les auditions des suspects et des éventuels témoins doivent encore avoir lieu afin de faire toute la lumière sur les faits et sur le rôle de chacun.

Si des responsabilités sont établies, vu qu'il s'agit de mineurs d'âge, il ne sera bien sûr pas question de prison mais éventuellement d'un placement en IPPJ (Institution Publique de Protection de la Jeunesse).