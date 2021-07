Verviers : les bâtiments classés lourdement touchés par les inondations

Une semaine après les inondations qui ont touché notre pays, c’est désormais l’heure des bilans humains bien sûrs mais matériels aussi. De nombreux bâtiments ont été touchés. Parmi eux des édifices classés mais aussi des musées. Sur le terrain, des équipes constatent les dégâts. Exemple à Verviers.

Après l’eau, c’est la poussière qui a pris possession des rues de Verviers. Aux pertes humaines, il faut ajouter les dégâts matériels. La ville compte plusieurs bâtiments classés. Pour Raphaël Pilette, l’architecte à l’agence wallonne du patrimoine. C’est l’heure de constater les premiers dégâts :"Nous, on vient faire le tour dans la ville de Verviers aujourd’hui et demain. Ça va prendre du temps de faire tous ces constats. Cela nous permettra d’avoir une vue sur le travail qui nous attend".

Dans le presbytère où il se trouve, l’eau a envahi les caves et le rez-de-chaussée. Une partie du sol s’est affaissée. Et pour se rendre compte de l’ampleur des dégâts, il faut descendre sous terre. Car ici, si le risque n’est a priori pas visible, il est pourtant bien réel. "Dans un premier temps on va laisser sécher les bâtiments, ce qui laissera peut être apparaître des problèmes de stabilités, des fissures dues au séchage. L’eau a peut-être aussi impacté la stabilité même du bâtiment au niveau des fondations et ça, il faut le constater rapidement afin de prendre les mesures nécessaires".

Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment classé, la priorité reste de contacter votre assurance avant de faire appel aux services du patrimoine. Pour eux, le travail ne fait que commencer.

Et sachez que si vous habitez dans un bâtiment classé, vous pouvez entrer en contact avec les services wallons du patrimoine via le numéro de téléphone : 081 205 830