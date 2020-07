Verviers : le PS local mis sous tutelle par le Boulevard de l'Empereur

La décision est intervenue ce matin : le bureau du parti socialiste vient de placer sous tutelle le parti socialiste verviétois, à la fois l'union socialiste et la fédération locale. La guerre déclarée entre la bourgmestre Muriel Targnion, le président du CPAS Hasan Aydin et leurs alliés respectifs est momentanément placée sous l'éteignoir. Et le message est clair : le premier qui fait un pas de travers sera exclu du PS. Pas question donc de renégocier une nouvelle majorité, c'était pourtant dans l'air; pas question non plus d'exclure un membre du PS. Le premier qui en prendrait l'initiative serait immédiatement exclu du parti socialiste

3 émissaires pour essayer de pacifier la situation verviétoise

Trois émissaires viennent d'être désignés pour se porter au chevet de la crise verviétoise : le député theutois André Frédéric, le bourgmestre de Huy Christophe Collignon et la liégeoise Marie-Claire Lambert. Ils sont la mission de pacifier la situation, si cela est encore possible.

Mais qui est encore en mesure de diriger le PS verviétois ? Aucun des deux adversaires d'aujourd'hui ne recueille l'assentiment du président Magnette. Muriel Targnion paie notamment son soutien à Stéphane Moreau et Hasan Aydin est sans doute trop radical. De là à voir émerger un nouveau candidat bourgmestre, il n'y a qu'un pas. Qui n'est pas encore à l'ordre du jour, nous dit-on Boulevard de l'Empereur.

Quid du conseil communal prévu ce mardi soir ?

Le conseil communal prévu ce soir sera t'il maintenu ? Il devait décider l'exclusion d'Hasan Aydin. Muriel Targnion et ses alliés prendront-ils le risque de maintenir la motion de méfiance à l'égard du président du CPAS et de s'attirer les foudres du PS ? Un collège doit se tenir cet après-midi.