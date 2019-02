Verviers : la bourgmestre parmi les manifestants contre Théo Francken

C'est une conférence qui fait polémique en région verviétoise. L'invité prévu ce soir (18H30) n'est autre que Théo Francken, l’ex-secrétaire d’Etat N-VA à l’Asile et à la Migration. Il doit s'exprimer à propos de la publication de son livre "Continent sans frontière", dans lequel il détaille sa vision du dossier migratoire

Cette conférence, qui sent le souffre, a déjà été déplacée plusieurs fois mais il se confirme qu'elle aura finalement lieu dans un hôtel de Verviers.

Un appel à la manifestation a été lancé par la FGTB, le Centre Régional verviétois pour l’intégration et le Front antifasciste liégeois. La police sera sur place, la bourgmestre aussi, parmi les manifestants ! "On a prévu un service d’ordre surtout pour encadrer les personnes, pour les protéger aussi parce qu’il y a un appel à la manifestation et j’en ferai partie. C’est un acte de politique de gauche et je considère que Théo Francken est quelqu’un d’extrême droite. J’ai d’ailleurs souvent dit que notre pays était un des rare pays européens à avoir des membres qui sont d’extrême droite. Et donc, je serai avec le mouvement de gauche pour manifester", exprime Muriel Targnion, députée-bourgmestre PS de Verviers.

Environ 200 personnes se sont déjà inscrites pour assister à cette conférence de Théo Francken, l’ex-secrétaire d’Etat N-VA à l’Asile et à la Migration.