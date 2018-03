Verviers: Freddy Breuwer poussera bien la liste du MR.

"Je suis candidat, oui, effectivement". Le libéral verviétois Freddy Breuwer l'a confirmé ce lundi matin : il sera bien sur la liste du MR pour le scrutin d'octobre prochain. Maxime Degey occupera la tête de la liste et Freddy Breuwer figurera en dernière position : "Je pousserai très certainement la liste. Je serai à la place de combat. Et l'électeur décidera combien de sièges le MR aura et quel sera mon résultat personnel".

Pourtant, après l'éclatement de la majorité CDH-MR à mi-législature pour cause de mésentente totale entre le bourgmestre CDH Marc Elsen et Freddy Breuwer alors premier échevin, après ses nombreuses sorties polémiques dans la presse, après également une vague de défections au MR justifiées par la présence du trublion, le MR verviétois avait été mis sous tutelle pour la composition de sa liste. Il se disait alors que Freddy Breuwer ne figurerait pas sur cette liste où il aurait pu revendiquer la première place.

Finalement, en novembre en confiant à Maxime Degey, conseiller communal et chef de groupe, la tête de liste, le patron de la fédération d'arrondisseement, Pierre Yves Jeholet, lui laissait aussi carte blanche pour composer la meilleure liste possible. Le problème de tête de liste étant réglé, restait à savoir si Freddy Breuwer ferait quand même partie de cette liste. Les discussions entre Maxime Degey et Freddy Breuwer ont alors repris et la confirmation est tombée ce lundi: Freddy Breuwer poussera la liste du MR verviétois. "Le plus important, c'est d'être le premier parti. Et le MR dans la Province de Liège a toutes les chances d'obtenir cette première place". Entre les lignes, et même s'il esquive la question, il faut comprendre que Freddy Breuwer vise bel et bien le mayorat de Verviers. Rappelons qu'en 2012, il avait réalisé le deuxième score, toutes listes confondues, avec plus de 2700 voix de préférence.