Verviers : des ordinateurs offerts par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux étudiants sinistrés

Trois mois et demi après les inondations, des ordinateurs sont livrés aujourd’hui dans différentes écoles secondaires de Verviers. Gaëlle Denys, présidente du CPAS de Verviers, explique : "Beaucoup d’étudiants ont été sinistrés. Quand on a contacté les écoles, celles-ci étaient très contentes de la démarche du CPAS d’aller directement vers elles. Les écoles ont identifié elles-mêmes les élèves qui ont été sinistrés. Nous avons reçu les listes et nous arrivons à un total de 180 demandes. Cela dit, nous n’avons pas reçu de réponses de toutes les écoles malgré nos nombreuses relances".

Discrétion assurée

Les ordinateurs sont remis en toute discrétion aux étudiants sinistrés qui n’ont plus de matériel informatique. Giovannina Fornieri, directrice adjointe du centre scolaire Saint-François-Xavier 1, explique : "Ils sont vraiment bienvenus pour nos quinze élèves sinistrés. Les éducateurs ont créé un lien privilégié avec eux. Ils ont été très discrets et après les vacances de Toussaint, ils recevront ces ordinateurs".

Du matériel reconditionné

Le matériel informatique n’est pas neuf. Il a été reconditionné et c’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui règle la note. Stéphanie Cortisse, députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, explique : "Ce sont des ordinateurs qui ont déjà été utilisés. Ils ont été reconditionnés par l’asbl "Digital For Youth" qui a été mandatée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le faire. Les ordinateurs fonctionnent et sont livrés avec un chargeur. On a distribué un prospectus aux élèves pour leur expliquer les premières démarches pour le démarrer".

Cours à distance avec l’ordinateur

Avec la situation sanitaire, la vie dans les classes est perturbée. Les établissements scolaires veulent épauler les élèves absents. Morgane Henrot, directrice de l’Athénée Royal Verdi, explique : "On a des étudiants qui sont sinistrés. Ils ont perdu beaucoup de matériel. Ils sont donc en difficulté. Suite à la situation Covid, ils sont parfois amenés à être en quarantaine et à suivre des cours donnés à distance via une plate-forme en ligne. Avoir accès à du numérique sans devoir faire des frais supplémentaires, c’est salvateur pour eux".

Le CPAS de Verviers rappelle qu’il dispose d’une enveloppe budgétaire du fédéral pour venir en aide aux étudiants qui ont perdu leur matériel informatique lors des inondations.