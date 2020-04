Vers une réouverture des recyparcs en Wallonie confinée ? Le pour et le contre

Depuis le début des mesures de confinement, les recyparcs en Wallonie sont tous fermés au public. Cette mesure court jusqu’au lundi 6 avril prochain et pourrait ne pas être renouvelée. La ministre wallonne de l’Environnement plaide en tout cas en faveur d’une réouverture partielle des parcs à conteneurs. Selon une enquête menée la semaine dernière par l’asbl BeWaPP auprès des communes wallonnes, il s’avère qu’une sur deux fait face à une recrudescence des dépôts de déchets clandestins. C’est le cas de La Bruyère, dans la province de Namur. "Nous avons constaté sept ou huit dépôts de toutes sortes ces derniers jours et, en accord avec la zone de police, nous avons décidé de dresser un procès-verbal et d’essayer de retrouver les auteurs, confirme le bourgmestre Yves Depas. C’est vrai que nous avons de temps en temps des dépôts de déchets à des endroits connus, mais ici c’est à d’autres endroits. Pour nous c’est clairement une des conséquences de la fermeture des parcs à conteneurs". Il estime également que la police a d’autres missions à accomplir en cette période.

Des plaintes d’agriculteurs

Le bourgmestre de La Bruyère est un de ceux qui demandent une réouverture des recyparcs. Même son de cloche à la Fédération wallonne de l’Agriculture. Certains agriculteurs ont constaté ces derniers jours que des gravats ou des déchets verts avaient été déversés sur leur parcelle. Une campagne de sensibilisation a rapidement été lancée par la FWA, mais son responsable environnement, Bernard De Cock, pense qu’une réouverture des recyparcs serait plus efficace : "On comprend bien qu’il faut garder toutes les mesures de précaution et que la protection des travailleurs et des visiteurs soit respectée, mais nous pensons qu’il faut une réouverture sous condition de ces parcs, sinon on risque de voir se multiplier ces dépôts qui mettent à mal le travail des agriculteurs".

Certaines communes ont essayé de trouver des solutions alternatives, en tout cas pour ce qui est des déchets verts. Ainsi Jodoigne donne à ses habitants des conseils pour créer son compost et valoriser ses tailles de branches au jardin. D’autres reprennent en ce début de printemps la collecte des déchets de jardin en porte-à-porte, dans des sacs spécifiques payants. D’autres encore mettent un terrain à disposition des jardiniers amateurs pour y déposer déchets de tonte et de taille.

Mais il n’y a pas que les déchets verts qui encombrent les ménages. Beaucoup profitent aussi de cette période de confinement pour bricoler à la maison ou faire du tri dans la cave ou le garage. Certaines collectes ont également été stoppées, comme celle des papiers-cartons en Brabant wallon ou des sacs PMC dans le Hainaut. Dans la province de Luxembourg, les PMC ne sont d’ailleurs habituellement pas ramassés en porte-à-porte mais déposés dans les parcs à conteneurs, désormais fermés. Ces déchets s’accumulent donc dans les habitations.

Encore beaucoup de questionnements

L’idée de rouvrir, partiellement, les recyparcs a donc fait son chemin. Même si ce n’est pas forcément de gaîté de cœur, les intercommunales de gestion des déchets s’y préparent. En attendant la circulaire de la ministre détaillant les conditions de cette réouverture, beaucoup de questions se posent : "Est-ce que ce sont tous les parcs qui vont être rouverts ? Va-t-on y laisser entrer un flux continu de véhicules ? Notre personnel sera-t-il disponible ? Nous devons prendre tous ces éléments en considération", indique par exemple Isabelle Breel, porte-parole de l’intercommunale Idelux, qui dessert toute la province de Luxembourg. Les intercommunales veulent évidemment préserver la santé et la sécurité de leurs agents et du public. Pour la CSC, ces questions ne devraient même pas se poser : "Cela va à l’encontre des mesures de confinement édictées par le Fédéral. Ce type de déplacement n’est pas considéré comme essentiel et n’est donc pas autorisé. Avant d’envisager toute réouverture, ces mesures devraient être revues mais cela irait à l’encontre de la volonté actuelle de confiner la population", déplore le syndicat chrétien dans un communiqué.