Vendue pour un euro en 2006, la Ville de Tournai rachète la Tour Henri VIII contre... 300 000 euros!

Payer 300 000 euros pour un bien que vous aviez vendu un euro, plus d’un dirait que vous êtes un bien mauvais négociant. C’est pourtant la situation dans laquelle se retrouve la Ville de Tournai. Elle redevient propriétaire de la Tour Henri VIII qu’elle avait cédée en 2006 à Monument Hainaut pour un euro symbolique.

C’est le dernier vestige de l’occupation anglaise de Tournai au XVIème siècle. Située non loin de la gare, la Tour Henri VIII redevient propriété de la Ville. Ce lundi soir, le conseil communal ajoutera 300 000 euros au prochain budget communal de 2020. La somme servira à racheter l’édifice. Cela mettra un terme à une saga qui dure depuis une dizaine d’année mais qui fait aussi passer les autorités communales pour les dindons de la farce "Si on analyse la situation sous cet angle, on peut imaginer que nous sommes les dindons de la farce" explique Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai. "Mais nous sommes en justice depuis tellement longtemps qu’il m’a semblé relativement urgent de trouver une fin à ce conflit. Plutôt que de laisser traîner les affaires au niveau des tribunaux, j’ai préféré mettre fin à cette saga judiciaire." Il faut dire que la Ville risquait gros en justice "La Ville risquait de perdre non pas 300 000 euros mais 800 000. J’ai préféré un bon compromis plutôt qu’un mauvais procès." poursuit le maïeur tournaisien.

La Ville ne s’estime pas totalement lésée

Quand elle devient propriétaire des lieux en 2006, la société Monument Hainaut voulait financer les travaux de restauration à 95% par des subsides de la Région wallonne. Mais cet argent n’arrivera pas et les travaux n’ont jamais débuté. La firme décide donc de saisir les tribunaux afin de récupérer son investissement, notamment concernant la pose de l'échafaudage qui entoure la Tour. Si la Ville de Tournai obtient gain de cause en première instance, Monument Hainaut fait appel du jugement. Les autorités communales n’ont pas voulu prendre le risque de se voir déboutées. "Vous pouvez toujours gagner en première instance et perdre en appel" rappelle Paul-Olivier Delannois qui ne s’estime pas totalement lésé dans cette affaire. "La Ville rachète la Tour 300 000 euros mais elle récupère l’échafaudage tout autour qui ne lui appartenait pas. Elle récupère aussi et surtout les études qui avaient été faites par Monument Hainaut pour restaurer le bâtiment. Nous allons récupérer les droits intellectuels de ces études qui ont bien évidemment une valeur financière."

Redevenue propriétaire des lieux, la Ville a déjà promis qu’elle démonterait l’échafaudage qui entoure la Tour dans le courant de l’année 2020. Mais le bourgmestre de Tournai ne veut pas non plus trop s’avancer. "Vous dire que demain la Tour sera totalement restaurée, ce serait aussi mentir. Nous avons des budgets à respecter mais nous allons analyser la restauration de la Tour Henri VIII dans les années qui vont suivre."