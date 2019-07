Vendu ! L'avion de Gilly partira en France

C’est un vrai symbole à Charleroi. Et comme nos confrères de Télésambre le soulignent, l’avion de Gilly est vendu. Un acheteur Français s’est manifesté. Il reste pas mal d’autorisations à obtenir pour déplacer ce mastodonte. Mais son départ est annoncé pour l’automne ou début 2020 au plus tard. La carcasse trône là depuis 20 ans. Restaurant italien puis discothèque, il est ensuite devenu aussi immobile qu’inutile. Et dernièrement ce sont plutôt les squatteurs qui jouaient aux pilotes de ligne.

L’acheteur a prévu d’en faire un restaurant insolite en Normandie dans le petit port de Fécamp. Il partira par bateau direction Bruges et puis la France. Et ça va coûter cher. Pour Christophe Dufromont, le directeur commercial de l’agence immobilière qui a géré la transaction, "il faut se rappeler qu’en 1999 quand il est arrivé, il a fallu démonter des cabines téléphoniques, des poteaux électriques et le lever au-dessus de certains ponts. Cette fois il sera démonté et envoyé par bateau mais tout ça a un coût qu’on évalue à 140.000 euros pour le déplacement et le remontage."

37 logements prendront sa place dans les années à venir. L’avion aura marqué les esprits des carolos pendant pile 20 ans.