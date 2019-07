Vaux-sous-Chèvremont: le AD Delhaize ne rouvivra pas avant deux mois

Après l’effondrement de vendredi dernier, des travaux de démolition de la toiture vont avoir lieu ce mardi au AD Delhaize de Vaux-sous-Chèvremont. Selon une première expertise, les dégâts sont considérables et le magasin restera fermé pendant encore deux mois. Sur place, Philippe Genet et son équipe spécialisée dans l'intervention après sinistre s'occupe du nettoyage de l'établissement : " On a évacué toutes les eaux du magasin. On a fait un système de contention et dès que la toiture sera démontée, nous interviendrons pour commencer à dégager les gravats qui sont sous ce morceau de toiture qui est prêt à tomber ". La galerie marchande qui abrite le magasin rouvrira sans doute plus tôt.

Les marchandises présentes dans les rayons frais sont devenues impropres à la consommation et ont donc été détruites. Quant au reste des produits, il a été détérioré par les fortes averses du week-end. " Les articles restants vont être revendus à des associations et des sociétés spécialisées qui rachètent ces marchandises " annonce Manon Detry, l'exploitante du AD Delhaize.

Il n’y a pas que les produits alimentaires qui ont subi des dommages. Les 22 employés du magasin en font aussi les frais. Depuis ce week-end, ils sont en chômage technique.