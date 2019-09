Vaste opération policière contre les vols de câbles sur le rail

Pour traquer ce type de criminalité, les policiers se déplacent dans des voitures banalisées. Ils sillonnent les routes en bordure de voies ferrées et tentent de repérer des comportements suspects. Car on connaît la manière de procéder des voleurs. Stéphanie Silvestre, directrice de la police des chemins de fer: "C'est un groupe de 4 ou 5 personnes dans des véhicules de type camionnette ou 4x4. Ils découpent des câbles à l'abri des regards, sous des ponts, dans des champs. Donc tout élément suspect de camionnette ou d'infrastructure endommagée doit être signalé. Ce sont des bandes organisées. On a connu une évolution du phénomène ici ces derniers mois. On est passé du vol casse-croûte, c'est-à-dire un vol commis pour pouvoir manger, à des bandes organisées qui découpent des grosses quantités de câbles, qui ont des gros moyens".

La salle de communication avec les images de l'hélicoptère. - © RTBF

"Le plus efficace, c'est la répression", selon Infrabel

Mais ce type d’opération de police, c’est ce que réclame le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, qui doit s’assurer du bon fonctionnement et de la sécurité du rail. Et Infrabel n’en peut plus. Il y a bien sûr les retards pour les navetteurs. Mais en plus, chaque vol coûte 15 000 euros en câbles et en travail de réparation. Arnaud Reymann, porte-parole: "Tout ce qui existe et tout ce qui est pensé a été mis en œuvre. Ça va du remplacement des câbles en cuivre par de l'aluminium. Ça va jusqu'à aller mettre du béton pour couler les câbles dans les caniveaux. On a parlé de traçage et de marquage ADN des câbles, mais dans la mesure où ces méthodes ne sont pas reconnues à l'étranger et que les câbles sont vendus à l'étranger, ça n'a aucune incidence. La chose la plus efficace, c'est la répression, ce sont les actions policières, et bien sûr la poursuite en justice avec des peines lourdes. On a vu, il y a quelques années, que cela avait pu mettre un frein aux vols de câbles. On souhaite que, cette année aussi, ça puisse mener à arrêter ce qui est un fléau et qui pollue la vie non seulement des travailleurs d'Infrabel mais surtout des usagers du rail".