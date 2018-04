Vaste opération anti-drogues dans le Tournaisis: déjà neuf mandats d'arrêt

Deux zones de police de la région de Tournai ont mené cette semaine une opération visant à démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Pas moins de neuf mandats d'arrêt ont été décernés, a-t-on appris au Parquet de Tournai.

Délivrés par la juge d'instruction de Tournai Mme Dierick, les mandats d'arrêt portaient sur l'inculpation de détention et de vente de produits stupéfiants avec la circonstance aggravante qu'il y avait association de malfaiteurs. "Vu le nombre, une partie des inculpés est passée ce vendredi devant la chambre du conseil de Tournai. Les autres seront entendus mardi prochain. Les inculpés, tous belges, sont âgés de 19 à 27 ans. Une des têtes du réseau, un Tournaisien de 23 ans, a été identifiée. Devant un tribunal correctionnel, les dirigeants risquent une peine de réclusion allant de 10 à 15 ans. Les participants au trafic pourraient écoper d'une peine de prison de 5 à 10 ans. Parmi les inculpés, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient déjà fait l'objet de mesures lorsqu'ils étaient mineurs d'âge. Certains ont été placés en IPPJ", indiquait vendredi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai.

Une longue enquête

L'opération qui a été menée mardi et mercredi, de cette semaine, fait suite à une longue enquête du SER de Tournai lancée en septembre 2017. Des investigations, dont des écoutes téléphoniques, ont permis d'identifier un groupe parfaitement structuré et hiérarchisé de trafiquants. Rapidement, il est apparu que les ventes s'effectuaient dans la région de Tournai, mais que les individus avaient des bases arrière servant de stockage dans la zone de police du Val d'Escaut (Pecq, Estaimpuis, Mont-de-l'Enclus).

Une cellule d'enquête commune a alors été mise sur pied. Après six mois d'enquête, douze perquisitions ont été menées mardi dernier et six autres mercredi. Ces visites domiciliaires ont été opérées dans les deux zones concernées mais aussi à Antoing et Péruwelz. Au total, 29 personnes ont été interpellées et treize ont été présentées au magistrat instructeur.

Neuf mandats d'arrêt

"La juge d'instruction a délivré neuf mandats d'arrêt et libéré quatre personnes sous conditions. Cette opération a mobilisé 80 policiers. L'enquête se poursuit", indique encore le magistrat. Les perquisitions ont débouché sur la saisie de 506g de cocaïne, 875g de résine de cannabis, 400g de marijuana, une culture de 14 plants de cannabis et 10.500 euros.

Ces visites ont aussi permis la saisie de 21 GSM, cinq tablettes, cinq véhicules, plusieurs balances de précision ainsi que du matériel de conditionnement.