Variant Omicron à Bruxelles : les patients hospitalisés sortent plus rapidement

"Bien que les hospitalisations aient augmenté de 16% ces sept derniers jours, les patients en sortent plus rapidement et ne passent pas par le service de soins intensifs." C’est ce qu’indique un communiqué d’Inge Neven, responsable Cocom (Commission communautaire commune) de la lutte contre le covid-19 en Région bruxelloise.

Celle-ci attribue cette nouvelle rassurante à la vaccination et à la dose booster. "La dose booster protège contre les formes plus graves de la maladie et réduit de 70% les risques d’hospitalisation. La vigilance reste toutefois encore de mise car la situation évolue de jour en jour", ajoute la Cocom.

Actuellement, sur le territoire bruxellois, les contaminations sont plus nombreuses chez les personnes de 20 à 40 ans. "Avec la reprise de cours, nous nous attendons à une augmentation chez les enfants et les adolescents. Il est toujours important que nous protégions les personnes vulnérables et plus âgées, en nous vaccinant et en respectant les gestes protecteurs", explique encore Inge Neven.

Le taux d’incidence en hausse

A Bruxelles, le taux d’incidence (nombre d’infections pour 100.000 habitants sur 14 jours) augmente et atteint le taux de 3556 ce 14 janvier, contre 2014 une semaine plus tôt. Le taux de positivité (proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) passe de 23,9 à 32% en une semaine. "La valeur R (nombre d’infections provoquées par une personne malade) reste au-dessus du seuil de 1 à 1,28 le 14 janvier", précise la Cocom.

Enfin, on l’a dit, le nombre d’hospitalisations est en hausse : 474 personnes hospitalisées jeudi en Région bruxelloise, contre 460 le 7 janvier. "Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois baisse légèrement : il est de 81 le janvier, contre 88 le 7 janvier. On déplore 31 personnes décédées cette semaine en Région bruxelloise."