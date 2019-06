Vague de chaleur : les salles de sport désertées

Des températures qui avoisinent les 35 degrés aux heures les plus chaudes de la journée… cette semaine s’annonce caniculaire ! Certains iront chercher la fraîcheur à la piscine ou dans les salles obscures. Au contraire, d’autres lieux sont habituellement délaissés. C’est le cas par exemple des salles de sport.

A la salle Kineo de Liège, quelques courageux font vrombir rameurs et vélos elliptiques. Quelques courageux seulement. En effet, dans les jours qui viennent, Thomas Verstrealen, le gérant n’attend pas foule. "Vu les fortes chaleurs annoncées, il y aura un peu moins de monde ", concède-t-il. Allongée, les jambes sur un ballon d’exercice, Carine se résout à y aller en douceur. "Un tout petit peu de cardio et quelques abdos", mais pas question pour elle de ne rien faire du tout. " Au bureau j’avais plus chaud, donc à la limite je suis mieux ici."

Moins de cardio, moins d’intensité

Et puis il y a ceux qui ont abdiqué sans complexe face aux assauts du mercure. Dehors, quelques sportives lézardent en bikini sur la terrasse. "D’habitude, je fais un programme d’une heure et demie. Mais là je me suis arrêtée au bout de 20 minutes. Je me suis dit que ce n’était pas la bonne journée et qu’il valait mieux profiter du soleil", estime l’une d’elles.

Pour limiter les risques, Thomas Verstraelen, le gérant prend soin de donner quelques conseils à ses clients. " On leur propose un programme différent : moins de cardio, moins d’intensité. On leur conseille aussi de beaucoup boire et d’éviter les efforts trop intensifs ".

Autre règle de bon sens : privilégier les heures les moins chaudes de la journée, tôt le matin ou en soirée.