Vague de chaleur: le tram de la Côte à l'arrêt

Le tram de la Côte est à l'arrêt jeudi après-midi sur tout son trajet à cause de problèmes avec les caténaires et autres problèmes techniques, indique De Lijn, société de transport flamande.

Plus tôt dans la journée, une caténaire était tombée au Coq, interrompant la circulation des trams entre cette station et Ostende. D'autres problèmes avec des caténaires et techniques sont apparus ces dernières heures et De Lijn a dès lors décidé que les trams devaient rouler à vitesse réduite. Les retards ont alors augmenté. "Nous avons finalement décidé d'interrompre la circulation sur l'entièreté du trajet. Des bus de remplacement sont déployés", a précisé une porte-parole.

Le plan catastrophe communal a été déclenché au Coq.