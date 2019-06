Vague de chaleur: après Ostende, Anvers et Bruges décident de suspendre la circulation des calèches

À l'instar de la décision prise dimanche par l'administration communale d'Ostende, la Ville d'Anvers a décidé de suspendre la circulation des calèches touristiques en raison de la chaleur, a annoncé lundi l'échevin du Bien-être animal, Fons Duchateau (N-VA). Le service sera interrompu durant tout la semaine, à compter d'aujourd'hui.

L'échevin Duchateau dit avoir reçu de nombreux courriels d'Anversois qui s'inquiétaient du sort réservé aux chevaux tirant les calèches pendant ces chaudes journées estivales.

L'administration communale d'Ostende avait, pour sa part, déjà décidé dimanche de suspendre la circulation des calèches touristiques à partir de lundi et ce, jusqu'à nouvel ordre. La ville balnéaire dispose d'un règlement communal qui interdit totalement la sortie des calèches si la température atteint les 28°C.

À Bruges, les calèches ont également disparu du centre-ville. Le bourgmestre Dirk De fauw (CD&V) n'avait pas instauré d'interdiction dimanche mais les cochers ont eux-mêmes décidé lundi de laisser les équidés se reposer durant deux jours à cause de la chaleur. "Ils sont les mieux placés pour déterminer ce qui est bon pour leurs chevaux", a acquiescé le bourgmestre. Les cochers brugeois ont basé leur décision non seulement sur les températures affichées, mais aussi sur l'humidité de l'air et le vent.