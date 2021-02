Vaccination: les hôpitaux bruxellois contraints de ralentir la cadence

La Commission communautaire commune (Cocom) annonce ce vendredi matin un ralentissement de la cadence des vaccinations dans les hôpitaux bruxellois.

"Depuis plusieurs semaines, contextualise la Cocom dans un communiqué, notre pays est confronté à divers retards d'approvisionnement en vaccins qu'ils proviennent de Pfizer, Moderna ou AstraZenca, et de réduction des quantités de doses initialement prévues. En région bruxelloise, la Commission communautaire commune s'est donc vue contrainte d'adapter son planning de vaccination dans les hôpitaux et de revoir la répartition des vaccins entre les différents groupes-cibles prioritaires."

18.000 doses début mars

La priorité continuera d'être donnée aux hôpitaux. Au total, ceux-ci ont reçu jusqu'ici plus de 14.000 doses de vaccins: "tous les hôpitaux généraux sont désormais en mesure de vacciner 35 % de leur personnel en contact avec des patients et près de 100 % du groupe A (services des urgences, des soins intensifs et unités Covid-19) sont déjà protégés par au moins un premier vaccin"

Début mars, si les livraisons promises se confirment, la Cocom sera en mesure de fournir 18.000 vaccins supplémentaires à tous les hôpitaux. "Cela permettra aux hôpitaux de vacciner 100% du personnel en contact avec les patients. La moitié d'entre eux auront déjà reçu deux doses", conclut la Cocom.