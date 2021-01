Vaccination : les ambulanciers font bien partie du personnel de première ligne

De nombreux ambulanciers et sociétés d’ambulances s’inquiétaient depuis plusieurs jours. Ces derniers ne figuraient apparemment pas dans la liste des publics vaccinés en priorité. C’est ce que nous disait Jordan Van Loo, porte-parole de la société Naab ambulances, près de Binche. "Nous sommes les oubliés du personnel soignant. On n’a aucune information, on ne sait pas si on aura droit au vaccin." Son inquiétude, tout comme celle de ses employés, était d’autant plus grande que les ambulanciers sont en contact permanent avec des patients de profils très variés, et parfois "covid suspect". De plus, ils représentent un facteur de contamination dû à leur métier mobile, par essence.

Mais ce mardi après-midi, la cellule communication de la Task Force vaccination a calmé leur anxiété. Par écrit, la porte-parole de cette cellule nous confirme que les ambulanciers (sociétés privées y compris) pourront bien bénéficier du vaccin, au cours de la phase 1A, en même temps que le personnel des soins de santé de première ligne. Voilà qui vient mettre un terme à leur inquiétude.