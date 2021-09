Vaccination : la Région bruxelloise est encore loin des objectifs qu’elle s’est fixés

La semaine dernière, 9900 personnes ont été vaccinées à Bruxelles. On est encore loin de l’objectif des 16.000 fixé par les autorités il y a quelques semaines. " La semaine dernière on espérait administrer 12.000 premières doses puisqu’on a toujours dit qu’on irait progressivement vers les 16.000 " explique Inge Neven, directrice du service Hygiène de la Cocom (l’institution bi communautaire qui s’occupe de la santé à Bruxelles). " Mais finalement on est quand même encore en dessous de l’objectif. C’est surtout lié avec le nombre de personnes qui sont venues dans les centres de vaccination. On est passé à de 9000 à 7000 seulement la semaine dernière. On est encore en train d’analyser les raisons de cette diminution. Mais c’était la semaine de rentrée. Les gens avaient peut-être autre chose à faire que de se faire vacciner. Cela dit, il est encore beaucoup trop tôt pour parler d’échec. Le nombre de personnes vaccinées via les actions locales est en train d’augmenter. Et ça, c’est un bon signal ".

L’objectif des 16.000 personnes vaccinées par semaine, les autorités espèrent l’atteindre dans quelques semaines avec toutes actions décentralisées et le début des campagne en entreprise. Cela commence demain chez B-Post, jeudi à la SNCB, loa semaine prochaine à la Stib.

Les infections augmentent significativement chez 10-19 ans

A Bruxelles où le taux vaccination est le plus faible du pays, on pouvait craindre une rentrée potentiellement compliquée avec le retour de tous les élèves en présentiel. Certes, c’est dans la tranche d’âge des 10-19 ans que les infections sont les plus nombreuses pour l’instant. Mais à part quelques classes fermées, cela n’a jusqu’ici pas eu trop d’impact sur cette rentrée. Mais pour éviter que cela en ait dans les semaines à venir, les autorités insistent sur l’importance de la vaccination des plus jeunes. Des actions de sensibilisation ont débuté dans les écoles avant une campagne de vaccination ciblée qui débutera à partir du 13 septembre dans les quartiers où le taux de vaccination est le plus bas.

Retour de voyage

Au niveau des chiffres, le nombre de cas est toujours en légère hausse à Bruxelles avec 575 cas par jour. " Mais il n’y a pas eu ces grandes augmentations qu’on a connues il y a quelques semaines ", précise Inge Neven. Cela dit, les infections augmentent toujours plus à Bruxelles que la moyenne belge.

Le virus circule beaucoup à Bruxelles en raison du nombre important de retours de voyage. Le pourcentage de voyageurs testés positifs dans les chiffres totaux bruxellois reste élevé et représente près d’un tiers.