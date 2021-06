Vaccination : deux nocturnes sans rendez-vous pour les Bruxellois de 41 ans ou plus

Deux nocturnes "vaccination" vont être organisées ces mercredi 16 et vendredi 18 juin à destination des Bruxellois de 41 ans ou plus. Une vaccination accessible sans rendez-vous et qui aura lieu au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois, Drève des Shetlands, 15). Les deux nocturnes y sont organisées de 17h30 à 19h30 le mercredi et de 18h30 à 20h30 le vendredi.

Il s’agira d’un vaccin unidose, Johnson&Johnson. "Sur la page Facebook de la commune, il sera possible de voir en temps réel si la capacité de prise en charge d’une session arrive à saturation", ajoute la commission communautaire commune, en charge de la campagne de vaccination en Région bruxelloise.

Actuellement, 420.000 Bruxellois sont totalement vaccinés et 260.000 ont reçu leur première dose.