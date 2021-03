Vaccination à Bruxelles : si le code de vaccination mentionné sur votre convocation ne fonctionne pas, retirez les points

Parmi les proches des journalistes de la rédaction de la RTBF ou encore sur les réseaux sociaux, de nombreux résidents bruxellois s’inquiètent de ne pas parvenir à prendre les deux rendez-vous nécessaires à être vacciné contre le Covid-19. En cause, des "codes de vaccination personnels" qui ne fonctionnent pas lorsqu’ils sont encodés sur la plateforme créée à cet effet. Ce code, mentionné sur le courrier d’invitation à se faire vacciner pour les personnes prioritaires, débute par un V majuscule et est ensuite composé de 15 chiffres et lettres, séparés entre eux par des points.

La campagne de vaccination suit son cours en Belgique. Et chaque jour amène son lot de couacs, d’incompréhensions et de décrédibilisation de ce que beaucoup espèrent être la porte de sortie des restrictions avec lesquelles nous devons vivre depuis de nombreux mois. À côté du rythme de d’injection des doses, ce sont les convocations qui sont au cœur des critiques ces derniers jours. Dernier problème en date : les codes mentionnés sur les invitations bruxelloises qui ne fonctionnent pas lorsque l’on veut les encoder sur le site destiné à prendre rendez-vous.

Après une, deux, trois vérifications, pour être certain de n’avoir oublié aucun chiffre ou lettre et d’avoir bien placé tous les points parmi eux, cela ne fonctionne toujours pas.

L'exemple évoqué dans le mode d'emploi mis à disposition des Bruxellois - © Capture d'écran

Contactée par sa mère âgée de 70 ans, qui ne parvenait pas à se rendre sur le site pour prendre rendez-vous, notre collègue Florence Hurner raconte avoir tenté d'effectuer la démarche pour elle. Après avoir tenté à plusieurs reprises d'encoder, en vain, le code mentionné dans le courrier, elle a contacté le numéro d'appel destiné à la prise de rendez-vous par téléphone, également mentionné dans le document.

"Une dame m'a répondu en deux minutes", raconte-t-elle. De l'autre côté du combiné, on explique à Florence qu'elle ne doit pas encoder les points, pourtant bien présents parmi les chiffres et lettre du code dont dispose sa mère. D'autant que dans le courrier, rien n'indique que les points ne doivent pas être recopiés pour que le code soit valide. "Nous avons mis les points pour plus de lisibilité pour les personnes âgées", lui explique la dame au bout du fil. Elle évoque aussi qu'une demande aurait été introduite, mais pas encore acceptée, afin d'ajouter dans le courrier la précision - néanmoins essentielle - qu'il ne faut recopier que les chiffres et les lettres pour parvenir à prendre rendez-vous.

En bref, si votre code ne fonctionne pas lorsque vous le recopiez tel qu'il est présenté dans votre lettre d'invitation à vous faire vacciner, c'est tout à fait normal. Il faut en réalité enlever les points lorsque l'on recopie la combinaison de chiffres et de lettres qui constituent notre code de vaccination.

Rappelons toutefois qu'avoir reçu ce courrier ne vous oblige pas à prendre rendez-vous et à vous faire vacciner. La vaccination est facultative en Belgique