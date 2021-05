Vaccination à Bruxelles: Les Bruxellois nés en 1985 peuvent désormais s'inscrire sur les listes d'attente

Les Bruxellois de plus de 41 ans vont pouvoir se faire vacciner à partir de la semaine prochaine. C'était déjà le cas dans quatre centres de vaccination (Forest, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Anderlecht). Ce sera désormais élargi à tous les autres centres selon le média BRUZZ. Quant aux Bruxellois de plus de 36 ans, ils peuvent désormais s'inscrire sur les listes d'attente (et la plateforme BRUVAX) à partir de ce vendredi soir 18 heures.