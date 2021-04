Vaccination à Bruxelles : le grand écart communal

Tous les Bruxellois ne sont pas égaux devant la vaccination, de fortes disparités apparaissent entre les 19 communes de la capitale au niveau de la couverture vaccinale. C'est un des éléments qui ressort du point presse hebdomadaire de la Cocom, l'institution en charge de la coordination de la vaccination en Région bruxelloise.

Prenons par exemple comme critère le pourcentage des plus de 65 ans qui ont reçu leur première dose. Entre Woluwe-Saint-Pierre (80,7%) et Saint-Josse (51,7%), le différentiel est de quasiment 30%.

Si les disparités ne sont pas toujours aussi fortes, si certaines exceptions apparaissent, le constat est là :on se fait beaucoup plus vacciner dans le sud et l'est de Bruxelles, un coin de la capitale caractérisé par une population socio-économiquement plus élevée qu'ailleurs.