Vaccination à Bruxelles: la Région va développer son propre outil pour la prise de rendez-vous

A Bruxelles, la vaccination se poursuit, en mode mineur : les personnes convoquées tardent à prendre rendez-vous. L'une des raisons, selon la Région bruxelloise, c'est que la plateforme informatique interfédérale Doclr est trop compliquée à utiliser. Bruxelles veut passer à un autre système.

Simplifier la prise de rendez-vous

En réalité, Bruxelles ne va pas complètement quitter Doclr, le système interfédéral (qui avait connu des ratés à l'ouverture du centre de vaccination du Heysel, souvenez-vous). C'est toujours lui qui va envoyer les invitations aux candidats à vacciner, en respectant les publics prioritaires. Mais l'outil pour prendre rendez-vous dans les centres de vaccination devrait lui changer et devenir régional.

La raison invoquée par la Région bruxelloise, c'est que le système actuel est trop compliqué. Les Bruxellois parfois un peu perdus, "on constate aujourd'hui que de nombreuses personnes peinent à s'enregistrer. Elles appellent donc notre call center. Pour les aiguiller, ça prend en moyenne 15 minutes. On craint que ça ne freine la vaccination pour la suite quand le nombre de personnes à vacciner augmentera plus encore", explique Inge Neven, en charge de la politique de vaccination auprès de la Commission communautaire commune.

Fracture numérique et région cosmopolite

Elle pointe aussi les spécificités bruxelloises: "Les invitations sont envoyées avec un code de 14 lettres et chiffres, les gens doivent aller sur une plateforme pour encoder ça, et ensuite prendre rendez-vous: c'est assez compliqué. Les gens ne comprennent pas bien ce qu'ils doivent faire. A Bruxelles, de nombreuses personnes parlent d'autres langues ou sont en fracture digitale, donc on voudrait avoir des outils que les communes, les pharmacies, les médecins généralistes peuvent aussi utiliser pour donner un coup de pouce à la prise de rendez-vous. C'est vraiment un outil très accessible que l'on veut développer pour que les gens puissent s'inscrire plus facilement".

Bruxelles espère pouvoir développer sa nouvelle plateforme d'ici deux à trois semaines.