Vaccination à Bruxelles : Céline Frémault fustige les "effets d'annonce non tenus"

Démarrage au compte-gouttes des centres de vaccination, bugs informatiques dans l’envoi de convocations, cafouillages dans la communication : le début de la campagne de vaccination à Bruxelles n’est pas un long fleuve tranquille.

Invitée de Vivacité Bruxelles ce jeudi matin, la députée bruxelloise d’opposition Céline Frémault (cdH) a pointé du doigt l’attitude du gouvernement bruxellois. "On a décalage perpétuel entre des effets d’annonce non tenus par le Ministre de la santé Alain Maron et la prise de responsabilité effective de la Région", estime celle qui fut ministre bruxelloise de 2013 à 2019.

Les citoyens sont à bout, ils méritent une stratégie efficace

Mais le Ministre Écolo a-t-il réellement les coudées franches ? Dépendante de l’Union européenne pour la livraison de vaccins, dépendante du fédéral pour l’envoi de convocations aux citoyens, la Région ne fait-elle pas son possible ? Céline Frémault ne le pense pas : "c’est au Ministre de vérifier, de collaborer, de se tenir au courant de l’évolution de la stratégie à tous les niveaux de pouvoir."

Mercredi, l’élue humaniste a demandé la tenue, en urgence, d’une commission santé au Parlement bruxellois pour faire la lumière sur les derniers rebondissements liés à la vaccination. Une demande qui a lui a été refusée. "A titre personnel, ça me pose question par rapport à l’exercice du contrôle démocratique. Au mieux, on aura donc des réponses la semaine prochaine. En pleine crise, une semaine, ça correspond à 100 ans. Les citoyens sont à bout, ils méritent une stratégie efficace, avec des directives claires, directement."