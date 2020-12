Va t'on vers un changement d'actionnaire à l'Excel Mouscron ?

Les Hurlus devraient être fixé ce soir lors du CA. Gérard Lopez devrait annoncer s'il revend ses parts ou s'il reste au Canonnier

On sait que le luxembourgeois vient d'être contraint de revendre le LOSC. Un club de foot situé non loin de Mouscron. Une proximité qui avait pour objectifs, pour l'homme d'affaires, de prêter de jeunes Lillois à l'Excel et trouver des jeunes joueurs belges prometteurs.

Le Journal Le Courrier de l'Escaut se demande ce matin si, sans le club principal (Lille) et l’homme qui tire le projet sportif dans les coulisses (Luis Campos), l’homme d’affaires a encore intérêt à garder le club hennuyer ? L'Avenir croit savoir que la tendance irait à la revente.

On saura réellement quoi ce soir, après un conseil d’administration qui se réunit à 17 h. Gérard Lopez devrait venir exposer son point de vue.