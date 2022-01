Va-t-on devoir réduire le carnaval de Binche à son Mardi gras ?

Il reste encore de longues semaines avant carnaval et pourtant beaucoup d’amoureux du folklore sont inquiets. Va-t-on pouvoir sortir les costumes de Gilles à Binche ou brûler le corbeau à Charleroi cette année ? La messe est presque déjà dite. On s’attend à nouveau à un folklore amputé. On sait que l’option d’un report du carnaval à Binche a été largement rejetée par les défenseurs du folklore. Aucune chance de voir les Gilles sortir au mois d’avril ou mai.

La ville devrait prendre sa décision la semaine prochaine mais ce qui est sur la table pour le moment c’est plutôt un carnaval modèle réduit. On oublierait la nuit des trouilles de nouilles, la bataille de confettis, le Dimanche et le Lundi gras. Et on garderait le Mardi gras avec des règles sanitaires. Notamment le contrôle du CST et des bars installés en extérieur uniquement. Ce serait un gros changement mais ça pourrait faire en sorte de maintenir l’essentiel des traditions.

On verra. D’autant que les cartes ne sont pas toutes entre les mains de la ville de Binche. Il faudra voir ce que décide le CODECO en fonction de l’évolution du Covid. Et ces questions se posent partout évidemment. Charleroi, la Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont. Tout le monde tremble pour son carnaval.