Urgences médicales : l'application Tooddoc permet de trouver un rendez-vous dans les 96 heures

Les nouvelles technologies et le digital s’imposent de plus en plus et dans tous les métiers, même chez les professionnels de la santé. Le site Internet et l’application "Tooddoc" ont le vent en poupe chez les praticiens francophones. C’est un dentiste de Genappe, Laurent Coppens, qui a lancé l’idée et le site Internet en juin 2018. Depuis, 4200 soignants sont présents sur la plateforme. Quant aux utilisateurs, ils sont déjà 50.000 patients à avoir utilisé ce service.

"Une sorte de Google des rendez-vous urgents"

Concrètement, le fonctionnement est très simple. Si vous avez besoin d’un rendez-vous dans les plus bref délais, vous vous connectez via le www.tooddoc.com et en quelques clics (trois) vous avez accès à des créneaux horaires libres chez les médecins ou spécialistes de votre région pour les prochaines 96 heures.

"Au départ, la plateforme était uniquement réservée aux dentistes", explique Laurent Coppens. "Comme dentiste, j’étais quotidiennement obligé de refuser des demandes urgentes. J’étais et je suis aussi toujours confronté à des désistements ou des oublis. C’est comme cela qu’est né l’idée de créer un réseau collaboratif et gratuit pour mettre en commun mes disponibilités de dernière minute en ligne".

La plateforme élargie à tous les professionnels de la santé

Depuis juin 2019, le portail Tooddoc est utilisé par d’autres professions médicales comme les généralistes, les ophtalmologues, les dermatologues, les pédiatres, les ostéopathes, les kinésithérapeutes ou encore les psychologues. Et cela marche. "Au niveau des autres pratiques médicales, la croissance des utilisateurs – soignants et patients – est de plus de 30% ces six derniers mois", se targue Laurent Coppens. "Tooddoc permet de résoudre un véritable problème de société. Car de plus en plus de patients s’orientent par dépit vers les urgences hospitalières aux dépens d’une prise en charge plus personnalisée et moins lourde pour le budget des soins de santé".

Du côté des patients, certains ont pu s’épargner de fortes douleurs grâce à la plateforme. "Tooddoc m’a permis de trouver un rendez-vous de manière très urgente. J’avais une dent cassée et mon dentiste habituel était absent", explique Serge Hennequart un patient et un récent utilisateur de l’application. "Grâce au site Internet, j'ai trouvé un autre dentiste qui a pu me soigner dans les 48 heures".

Quant aux praticiens, ils semblent pour la plupart satisfaits. "J’ai un patient par semaine pour le moment qui réserve via Tooddoc", explique Julie Riquet généraliste à Vieux-Genappe. "Je pense que je devrais avoir de plus en plus de patients. Cela ne fait qu’un mois et demi que je l’utilise".