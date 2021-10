Urbanisme Famenne-Ardenne : la participation citoyenne dans une opération de développement rural

Dans votre village ou dans votre quartier, vous avez déjà peut-être donné votre avis ou donné des idées pour quelques aménagements ! Cette thématique était au cœur d’une matinée organisée par la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne en collaboration avec les Parcs Naturels des Deux Ourthes et de l’Ardenne Méridionale, ainsi que la Fondation Rurale de Wallonie. L’occasion de présenter des exemples concrets de projets qui ont vu le jour avec une véritable participation de la population et avec succès. La participation citoyenne est un passage obligé lors d’une opération de développement rural. Et leur rôle est tout sauf négligeable comme à Hotton, pour les aménagements du village de Ny. C’est un citoyen qui a pointé du doigt les risques d’inondations. Carole Raskin écoconseillère à Hotton :

"Le ruisseau sous-terrain, la lutte contre les inondations, c’est ce qui a donné lieu au projet de création d’un bassin tampon qui a montré son efficacité, le 14 juillet."

La population joue un rôle essentiel aussi dans l’aménagement ou la rénovation par exemple de maisons de villages. A Marche-en-Famenne c’est le nouveau guide d’urbanisme qui a fait l’objet d’une consultation, Bertrand Lavis conseiller en aménagement du territoire :

"Essayer d’intégrer la population dans le processus de construction du document, ce sont des outils qui vont façonner le territoire et qui ont un impact très fort sur le cadre de vie des gens."

Malheureusement, avec la crise sanitaire, les réunions virtuelles avec 80 personnes n’ont pas toujours été aisées, mais on y est arrivé. Pour Marie de Selliers de la Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne, tous ces exemples sont la preuve que la participation citoyenne est possible :

"C’est vraiment l’occasion de dire, voilà des exemples concrets, de personnes qui l’ont vécu, et vous pouvez vous en inspirer ça donne de bons résultats."