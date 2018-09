Université de Namur : décès de Gérard Fourez

Le monde universitaire Namurois est en deuil. Un de ses grandes figures est décédée. Gérard Fourez est mort à l'âge de 81 ans ce 2 septembre. Ce Jésuite était aussi un scientifique reconnu. Il avait notamment obtenu un doctorat en physique théorique à l'université du Maryland. C'est lui qui est à l'origine en 1969 de la création du département de sciences, philosophie et société de l'université de Namur. Un département où il a notamment enseigné la philosophie de l’éducation et l’éthique des sciences. Un département où les différentes matières dialoguent. Comme l'explique Charles Delhez l'aumonier de l'université de Namur. "Il a contribué à la particularité de l'université de Namur qui est précisément la transdisciplinarité. On le voit bien déjà dans son curriculum , il a fait de la physique, des mathématiques, de la philosophie et de la théologie. Il est en lui-même déjà un dialogue avec les grandes allées du savoir".



Gérard Fourez était aussi un homme d'Eglise atypique et avant-gardiste.

Il avait notamment fait part de son profond désaccord lorsqu'André Léonard fut nommé évèque de Namur en 1991. La cérémonie d’adieu sera célébrée le samedi 8 septembre à 11h en l’église Saint-Loup à Namur.