"Unique en son genre": quand une drag-queen fait la lecture aux enfants

Le concept est né aux Etats-Unis, en 2015. Ici, le projet s’appelle "Unique en son genre" et il a été créé il y a presque trois ans, par Sébastien Hanesse et Edith Bertholet du Théâtre de Liège. Il tourne depuis lors dans des librairies et des centres culturels du pays.

Ce sont des séances de lectures destinées aux enfants de 3 à 12 ans et qui questionnent le genre ainsi que d’autres thèmes autour de la discrimination. Avec la particularité que ces contes sont lus par des drag-queens et des drag-kings.

"L’objectif est de commencer la déconstruction du genre", explique Sébastien Hanesse au théâtre 140 où se tenait ce dimanche après-midi une séance d’Unique en son genre. "L’idée est de dire que tout est possible et qu’il faut y aller ou en tout cas y réfléchir car ce qu’on met dans la tête des enfants très tôt reste très longtemps. On essaie d’éviter ça et surtout d’ouvrir".

Entre chaque lecture, le conteur pose des questions sur le conte qui est en train d’être lu, pour amorcer la discussion. Ce dimanche, c’est la Drag-queen Edna Solgerson qui a fait la lecture. "J’ai toujours trouvé important d’expliquer aux enfants qu’il est possible de faire autre chose que ce que la société nous inculque. Selon les codes, les petits garçons doivent porter des shorts et des pantalons et les filles des robes et des colliers. Mais pourquoi ne pas mêler les codes ? La société ne s’en porte pas plus mal au final".

"Le projet a déjà bien évolué, poursuit Sébastien Hanesse. Au début on ne savait pas comment le public allait réagir, enfants comme parents. Il s’avère que finalement c’est déjà des parents qui se questionnent sur la déconstruction. Donc maintenant le vrai but c’est d’aller chercher des gens qui ne sont pas du tout dans ce système de déconstruction".