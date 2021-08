Unique au monde, l’abeille noire mellifère est la fierté de la région de Chimay

La région de Chimay peut s’enorgueillir de posséder une espèce d’insecte unique au monde : l’abeille noire mellifère. Depuis plusieurs années, des mesures de conservation de cet insecte producteur de miel sont mises en place. Et une "maison de l’abeille noire" est désormais accessible au public. On peut y découvrir plein d’infos mais aussi suivre des cours d’apiculture. Et si un espace est donc ainsi entièrement dévolu à l’Apis melli-fera melli-fica, l’abeille noire, c’est parce qu’elle le mérite. C’est en tout cas ce qu’explique Hubert Guerriat, le président de l’asbl Mellifica : " Il y a 360 espèces d’abeilles en Belgique. Il y en a une qui fabrique du miel et puis les bourdons en fabriquent un tout petit peu. Et donc, dans cette abeille mellifère, il y a l’abeille noire qui occupe toute l’Europe occidentale et ce qui est important, c’est qu’à Chimay justement on a une de ces variétés locales qui est absolument unique."



Une variété unique au monde qu’on ne trouve donc que dans la région de Chimay. Les apiculteurs locaux travaillent donc uniquement avec elle, afin de préserver cette variété. La maison de l’abeille noire propose d’ailleurs de cours d’apiculture, nous précise Michel Renotte, de l’asbl Mellifica : " Des cours sur la biologie de l’abeille, des cours sur la flore, des cours sur la pratique apicole, la pratique au rucher. C’est quand même étalé sur deux années."



Aurore Gennesseaux est passionnée d’abeilles depuis l’enfance. Aujourd’hui, à 21 ans, elle possède 40 ruches. Et cela lui procure beaucoup de satisfactions : " Quand je suis dans les ruches, je me recentre sur moi et vraiment ça me décontracte vraiment. Manger le miel, c’est la récompense à la fin. Puis, ce n’est pas simplement le manger, le partager. Voir les gens vraiment contents d’avoir le fruit de notre travail, c’est très plaisant."



Une ruche peut produire jusqu’à 30 kilos de miel par année.



La maison de l’abeille noire se trouve juste à côté de l’entrée de l’Aquascope de Virelles. Sachez que, cette année, les récoltes de miel seront très limitées à cause du mauvais temps qui a empêché les abeilles de butiner.