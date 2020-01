Union Saint-Gilloise: les drapeaux antifascistes toujours présents dans les gradins

L’affaire avait fait grand bruit il y a quinze jours lors d’un match de l’Union Saint-Gilloise : la police avait fait enlever une banderole où figuraient les mots "unioniste antifasciste". Cette intervention policière avait suscité beaucoup de réprobations. Ce dimanche, l’heure était à l’apaisement : une rencontre avait été organisée entre supporters et responsables du club quelques jours plus tôt. Résultat : les drapeaux étaient autorisés. "On va accepter les drapeaux antifascistes, explique Eric Beaunom, responsable sécurité à l’Union. La commune et la police ont demandé que je décide si ça rentre ou pas. Ça va se passer calmement aujourd’hui, je l’espère."