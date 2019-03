Unilever va fermer son usine Lipton de Bruxelles, 126 emplois menacés

Unilever annonce ce jeudi que l'usine de production de thé (commercialisée sous la marque Lipton) située en Région bruxelloise sera fermée. La production sera transférée dans l'usine Unilever de Katowice, en Pologne.

Que deviendront les 126 travailleurs de l'usine bruxelloise ? Unilever ne donne aucun chiffre précis de perte d'emplois pendant la phase d'information et de consultation mais explique : "La fermeture envisagée pourrait avoir des implications directes sur l’emploi des 126 collaborateurs de l’usine".

Unilever justifie la fermeture de l'usine par la volonté de regrouper la production de thé destinée au continent européen, afin de "répondre de manière plus flexible et plus rapide aux besoins du marché".