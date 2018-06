Une voiture percute des coureurs cyclistes à Wasmes: 20 blessés

"Le rue de la Louise est en forte pente et les coureurs y roulaient à une vitesse comprises entre 70 et 80 km/h", indique le bourgmestre. "C'est alors qu'une mère de famille, qui était au volant de sa voiture avec ses trois enfants à bord, a fait demi-tour pour une raison inconnue. Un premier coureur a percuté le véhicule, avant ses poursuivants."

L'accident s'est produit au neuvième et dernier tour de la deuxième des trois courses au programme de l'après-midi, dans la rue de la Louise, à 3 kilomètres de l'arrivée.

Vingt coureurs cyclistes qui participaient à une course du championnat provincial hors-FCWB (Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles) ont été blessés dimanche après-midi après avoir percuté une voiture à Wasmes (Colfontaine, Hainaut). Une mère de famille a fait demi-tour avec sa voiture devant les coureurs pour une raison inconnue. "Cet accident s'est produit par pure coïncidence", indique le bourgmestre de Colfontaine Luciano D'Antonio.

Une voiture fonce dans une course cycliste à Wasmes: 19 blessés - © Tous droits réservés

Sindia est la conductrice du véhicule qui a heurté les coureurs. À notre micro, elle explique ce qui s'est passé : "J'étais garée devant chez moi. Je faisais demi-tour pour partir de l'autre côté. Je précise qu'aucune voiture de police n'est passée... On est bien resté 5 minutes devant la maison afin d'attacher les enfants. Quand je fais demi-tour, j'entends un grand boum".

Le vélo d'un coureur percuté par la voiture. - © RTBF

On déplore au total 19 blessés à des degrés divers. Trois coureurs, originaires respectivement de Flandre, des Pays-Bas et d'Allemagne, souffrent de fractures ouvertes. Quatre coureurs ont subi une commotion. Les autres souffrent de blessures légères.

Neuf véhicules médicalisés ont été dépêchés sur place et les blessés ont été répartis dans les hôpitaux de la région (Warcquignies, Ambroise Paré, Mons et Saint-Joseph).

"J'ai demandé à la police de se rendre dans ces hôpitaux afin d'obtenir le feedback le plus précis possible de l'état des blessés", ajoute le bourgmestre. "L'organisateur de la course s'était félicité en début de programme des mesures de sécurité mises en place. Cet accident s'est produit par pure coïncidence."

Michel Huon, était l'un des coureurs de cette course :