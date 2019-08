Une violente tornade frappe Pétange, au Luxembourg, et fait sept blessés, dont un grave

Toitures envolées, arbres arrachés : la ville luxembourgeoise de Pétange frappée par une tornade - © Tous droits réservés

Une tornade frappe la ville luxembourgeoise de Pétange - 09/08/2019 Aux environs de 17h30, une terrible tornade s'est abattue aux environs de la frontière belgo-franco-luxembourgeoise. La tornade a touché Bascharage et Pétange, des localités du sud-ouest du Grand-Duché, limitrophes de la Belgique et de la ville française de Longwy (Meurthe-et-Moselle) Les rafales de vent ont atteint 128 km/h, selon le service météorologique luxembourgeois. La ville de Pétange, au Luxembourg, a été particulièrement touché, la tornade est passée au centre-ville. Les dégâts sont nombreux avec des arbres arrachés, des toitures de maison qui se sont envolées, des vitres brisées et des voitures endommagées. Certaines routes ont été bloquées par la chute d'arbres, et le courant a été coupé préventivement dans certaines rues. Le trafic ferroviaire entre Luxembourg-Ville et Longwy a aussi été perturbé, selon les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) qui ont annoncé un rétablissement progressif des liaisons. Selon RTL Luxembourg, la tornade a fait sept blessés, dont un grave. Le maire de Pétange, Pierre Mellina, a déclaré à nos collègues luxembourgeois qu'une centaine d'habitations et un supermarché ont été touchés.