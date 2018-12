Une vingtaine de migrants font une visite touristique du centre de Bruxelles

Une vingtaine de migrants ont pris part samedi après-midi à une visite touristique du centre de Bruxelles organisée en collaboration avec la Plateforme citoyenne de soutien au réfugiés et la plateforme touristique à paiement libre GuruWalk.

Un premier tour touristique avait été organisé fin septembre pour 7 migrants. Ce deuxième rendez-vous était encadré par deux guides amateurs et une traductrice français/arabe.

"C'est une ville où je vais vivre et donc ça m'intéresse de connaître les lieux touristiques et importants de Bruxelles", explique un Égyptien de 25 ans qui a été régularisé.

Le parcours a commencé à 14H00. Le groupe s'est rendu à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, au Parlement, dans le parc royal pour admirer le Palais, au Mont des Arts, au Manneken-Pis et a terminé au marché de Noël des Plaisirs d'hiver.

"Ils deviennent des touristes et oublient quelques heures leur condition de migrant", remarque Bernard Sury, organisateur de l'initiative. "Les participants sont en train d'apprendre le français. C'est pour cela qu'on fait le tour en français et qu'un traducteur les aide à comprendre nos explications. On veut leur montrer que Bruxelles est cosmopolite et qu'ils ont donc le droit de s'approprier la ville."