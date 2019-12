Une vingtaine de Cubee en province de Liège : en deux ans, leurs colis distribués ont triplé

Centres commerciaux, hôpitaux, gares… Peut-être y avez-vous déjà croisé ces grands cubes en métal blanc et rouge… Ce sont des Cubee comme les appelle bpost, des consignes pour distribuer des colis… Un peu partout, les achats en ligne augmentent. Et ces Cubee permettent d’envoyer, recevoir ou renvoyer des paquets d’objets achetés sur internet via un code digital ou un QR code à scanner. Il en existe 250 en Belgique ouverts 24 heures sur 24. En province de Liège, bpost en a installé une vingtaine dont 8 dans le centre-ville de Liège. Le dernier, il y a à peine deux mois devant le bâtiment de l’assureur Ethias.

A quoi ça sert ?

Dans la rue, beaucoup de personnes découvrent ou ne savent pas à quoi sert l’imposant cube métallique muni d’un écran. "C’est une consigne pour ranger ses affaires quand on part loin ?" s’interroge ce Liégeois. "Je suppose que c’est pour déposer des paquets. Je trouve ça pratique pour les personnes qui bossent et qui ne sont pas là quand on leur apporte un paquet." commente une passante. "On a parfois des livreurs qui disent qu’ils ont livré et qui déposent les paquets autre part. Il y a plein de colis que j’ai jamais reçus donc ça pourrait être utile !" précise cet autre passant.

Martin Prévot est manager régional chez bpost : "le client peut sélectionner une option de livraison sur les webshops comme Zalando, H & M, Zara, Décathlon, Mediamarkt, Vandenborre… Il choisit le distributeur de paquet bpost et peut venir chercher le colis quand il le souhaite. Ils reçoivent un mail avec un code ou un QR code. Devant la machine, ils scannent ou reproduisent le code chiffré pour débloquer le box métallique et récupérer le colis." Quel est le profil des clients du Cubee ? "Ce sont des personnes actives qui n’ont pas le temps de se faire livrer à domicile parce qu’elles travaillent."

Un distributeur automatique de colis : la mort annoncée des petits commerces ?

Mais ce type de distributeurs de colis de marchandises vendues sur le web ne signifie-t-il pas la mort annoncée des petits commerces en ville ? Le manager régional de bpost déclare que "bpost travaille avec le secteur public pour les petits commerces et essaie de redynamiser les centres-villes dans certaines régions : Cubee génère un trafic et on essaye que ce trafic ait une complémentarité avec les petits commerçants, qu’il y ait d’une part un commerce on line et un commerce physique. Quand je viens rechercher mon colis, je suis dans une zone où il y a également des petits commerçants et je fais un achat de rebond dans ces petits commerces." En région liégeoise, en deux ans, le nombre de colis distribués chez Cubee a été multiplié par 3.