Une Vilvoordoise condamnée à quatre ans de prison pour avoir rejoint l'Etat Islamique en Syrie

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi Noura F. à quatre ans de prison avec arrestation immédiate pour avoir combattu aux côtés du groupe terroriste État Islamique (EI) en Syrie. Condamnée par défaut à cinq ans d’emprisonnement en 2019 par ce même tribunal, la jeune femme se trouvait alors encore en Syrie et ne s’était pas manifestée. Elle s’est rendue aux autorités turques en août avant d’être transférée en Belgique à la mi-octobre.

En 2013, alors qu’elle avait 17 ans, Noura F. a rejoint la Syrie où elle a été présentée comme la compagne du dirigeant de Sharia4Belgium, Houssien Elouassaki. Après le décès de ce dernier, elle a épousé un autre combattant originaire de Vilvorde, Ali Houdaifa Ammi, qui, selon toute vraisemblance, a également été tué. En février 2019, le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a condamnée par défaut à une peine de cinq ans de prison. Ce faisant, le tribunal a considéré que la prévenue avait fourni à son mari une aide domestique, qu’elle avait fondé une famille avec lui et qu’elle avait élevé et pris soin de leurs trois enfants, ce qui, selon le tribunal, montre qu’elle a activement servi l’EI.

Jeudi, le tribunal correctionnel a rendu un second verdict qui la condamne à quatre ans de prison avec arrestation immédiate. Selon le parquet, Noura F. fait preuve d’un manque de culpabilité et de remords. Les avocats de la jeune femme originaire de Vilvorde avaient plaidé l’acquittement. Selon eux, leur cliente n’est pas partie dans l’intention de rejoindre l’EI et une fois sur place, elle n’aurait pas agi de son plein gré.